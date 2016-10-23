УПЛ. Донецький "Шахтар" легко впорався з кропивницькою "Зіркою"

Донецький "Шахтар" переміг кропивницьку "Зірку" в матчі 12-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги. Матч, що пройшов при заповнених трибунах стадіону у Кропивницькому, завершився з рахунком 0:3.

"Гірники" весь матч володіли ініціативою, створивши низку гольових моментів у воріт господарів поля. У першому таймі рахунок відкрив захисник "Зірки" Перейра, який відправив м'яч у свої ворота.

Після перерви другий гол у матчі і свій другий гол у чемпіонаті забив форвард "гірників" Андрій Борячук, який замкнув головою передачу з флангу від Фреда. І, нарешті, в кінці матчу Факундо Феррейра довершив розгром у матчі, вразивши ворота "Зірки" з гострого кута після передачі Тайсона.

Зірка - Шахтар - 0:3 (0:1)

Голи: Перейра (35, у свої ворота), Борячук (73), Феррейра (90)

З: Паст, Баєнко, Перейра, Ковальов (Калінін, 60), Кучеренко, Фернандес, Сітало, Щедрий (Полегенько, 76), Загальський, Бацула (Попов, 46), Мойя.

Ш: Пятов, Бутко, Ордець, Ракицький, Ісмаїлі, Малишев, Фред (Степаненко, 87), Марлос, Дентіньо (Бернард, 90+1), Тайсон, Борячук (Феррейра, 80).

Попередження: Мойя, Ковальов, Баенко, Кучеренко, Сітало – Фред, Борячук, Малишев, Бернард, Ракицький.