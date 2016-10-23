Чемпіонат Англії: "Челсі" розгромив "МЮ", "Ман Сіті" та "Арсенал" втратили очки

Лондонський "Челсі" переміг "Манчестер Юнайтед" з рахунком 4:0 у центральному матчі 9-го туру чемпіонату англійської Прем'єр-ліги.

У першому таймі голами відзначилися Педро Родрігес і Гарі Кехілл, а в другому - Еден Азар і Н'Голо Кантt. У всіх чотирьох эпізодах участь взяв захисник "МЮ" Кріс Смоллінг, якого гравці "Челсі" обігрували в завершальній фазі атаки.

Зазначимо, що зустріч "Челсі" і "МЮ" була примітна тим, що на лондонський стадіон "Стамфорд Брідж" вперше в якості головного тренера команди-противника приїхав португалець Жозе Моуріньо, який раніше вигравав з "Челсі" три чемпіонські титули.

В інших матчах туру виділимо нічиї лідерів чемпіонату "Манчестер Сіті" і "Арсеналу". Команда Хосепа Гвардіоли не змогла обіграти "Саутгемпон" (1:1), а підопічні Арсена Венгера - "Міддлсбро" (0:0).

Ці результати матчів дозволили "Ліверпулю", який переміг "Вест Бромвіч", наздогнати тріо лідерів в турнірній таблиці.

Результати матчів лідерів:

Арсенал - Міддлсбро - 0:0 (0:0)

Борнмут - Тоттенхем - 0:0 (0:0)

Ліверпуль - Вест Бромвіч " - 2:1 (2:0)

Голи: Мане (20), Коутіньйо (35) - Маколі (82)

Челсі - Манчестер Юнайтед - 4:0 (2:0)

Голи: Педро (1), Кейхілл (21), Азар (62), Канте (70).

Бернлі " - "Евертон" - 2:1 (1:0)

Голи: Воукс (39), Арфілд (90) - Боласи (58).

Манчестер Сіті - Саутгемптон - 1:1 (0:1)

Голи: Іхеаначо (55) - Редмонд (27)

Челсі - Манчестер Юнайтед - 4:0 (2:0)

Голи: Педро (1), Кейхілл (21), Азар (62), Канте (70).

Становище лідерів:

1. Манчестер Сіті - 20;

2. Арсенал - 20;

3. Ліверпуль - 20;

4. Челсі - 19;

5. Тоттенхем - 19;

6. Евертон - 15;

7. Манчестер Юнайтед - 14;

8. Саутгемптон - 13.