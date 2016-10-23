Прем'єр-ліга. Чорноморець - Ворскла: онлайн-трансляція (відео)

Сьогодні в матчі 12-го туру української футбольної Прем'єр-ліги одеський "Чорноморець" приймає на рідній арені полтавську "Ворсклу".

"Чорноморець" проводить свій найкращий сезон за останні кілька років - напередодні зустрічі одесити утримують безпрограшну серію, яка складає вісім матчів. Успіх команди криється в її захисті. У 11 матчах чемпіонату підопічні Олександра Бабича пропустили лише 11 голів, в тому числі чотири від донецького "Шахтаря" у другому турі чемпіонату. В результаті, на даний момент "Чорноморець" знаходиться на п'ятому місці турнірної таблиці УПЛ, а якщо сьогодні переможе "Ворсклу", то підніметься на четверте.

Разом з тим, "Ворскла", яка має більш іменитий, ніж у "Чорноморця" склад, переживає непрості часи. Полтавчани у нинішньому сезоні зіткнулися з фінансовими проблемами, що відбилося на результатах команди. Після того, як "біло-зелені" сенсаційно обіграли в Києві "Динамо", вони зазнали чотири поразки в п'яти матчах - причому, не тільки від грізних "Зорі" та "Шахтаря", але й від більш скромних "Зірки" та "Олімпіка".

Перше коло "Ворскла" завершила не нетипово низькому для себе сьомому місці з відставанням у п'ять очок від Топ-6. Втім, завдяки невдачі "Олімпіка" в грі з "Зорею" вже сьогодні полтавці можуть скоротити відставання від зони лідерів до двох балів. Питання в тому, наскільки підопічні Василя Сачко будуть мотивованими боротися за перемогу.

Букмекери вважають фаворитом матчу "Чорноморець", на виграш якого можна поставити з коефіцієнтом до 2,59. На успіх "Ворскли" приймаються ставки з коефіцієнтами до 3,00, на нічию - до 3,49.

Матч "Чорноморець" - "Ворскла" розпочнеться на стадіоні "Чорноморець" в 19:30.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".