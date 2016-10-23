УПЛ. "Зоря" відсунула "Динамо" з другого місця в турнірній таблиці

Луганська "Зоря" перемогла донецький "Олімпік" в гостьовому матчі 12-го туру Прем'єр-ліги. Гра, що пройшла на сумському стадіоні "Ювілейний" завершилася з рахунком 0:2.

Головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб зробив відразу шість замін у складі своєї команди у порівнянні з матчем Ліги Європи проти "Феєноорда" (0:1), який відбувся у четвер. Однак обидва голи у сьогоднішній грі забив основний захисник команди Рафаель Форстер, який двічі влучно пробив пенальті на 34-й і 65-й хвилині.

І в першому, і в другому епізоді арбітр вказав на "точку" після того, як захисник "Олімпіка" Артем Барановський грав рукою у своєму штрафному майданчику.

Олімпік (Донецьк) - Зоря (Луганськ) - 0:2 (0:1)

Голи: Форстер, 34 (з пенальті), 65 (з пенальті)

Ол: Махарадзе (Котляров, 46), Олійник, Петров, Барановський, Немчанінов, Богданов, Доронін, Танчик (Матяж, 63), Гошкодеря, Шестаков, Лисенко (Гринь, 46);

З: Шевченко, Сухоцький, Форстер, Сіваков, Опанасенко, Чайковський, Харатін, Пауліна, Любеновіч (Гордієнко, 71), Петряк (Бонавентура, 45+2), Кулач (Караваєв, 59).

Попередження: Петров, Барановський.