Ребров: Потрібно прощатися або з окремими футболістами, або з тренером

Після нічийного результату в матчі чемпіонату України проти ФК "Олександрія" головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров знову говорив на прес-конференції про мотивацію гравців своєї команди. Слова наставника киян наводить офіційний сайт "Динамо".

"Як подолати чорну смугу"? Тільки наполегливо працювати. І, звичайно, змінити психологію. Самі хлопці мають замислитися, що потрібно не лише на матчі себе мотивувати, але й на кожне тренування виходити максимально сконцентрованими. Для чого вони виходять на тренування? Щоб відпрацювати якісь моменти, які знадобляться потім у грі. Але якщо хтось із футболістів втратив мотивацію стосовно того, що не стосується гри…

Читайте такожРебров: Президент "Динамо" не в змозі запросити футболістів, яких я прошу (відео) Я впевнений, що кожен хоче грати, але потрібно з таким же настроєм проводити кожне тренування. Якщо вони не хочуть робити цього, то потрібно з ними прощатися. Або прощатися з тренером. Тут два шляхи: або залишаємо всіх гравців та беремо нового тренера, або розстаємося з футболістами, які втратили мотивацію, які не хочуть прогресувати кожного дня й із яких дуже важко щось зліпити", - заявив Ребров.

"Ви розумієте, що зараз немає трансферного вікна, ми не можемо дозаявляти інших футболістів. Зараз ми працюємо з тими, хто є. Звичайно, треба було це робити влітку, але цього не сталося. Для того, щоб вийти з цієї "чорної смуги", потрібно працювати кожен день на тренуваннях, думати на футбольному полі і віддавати всі сили. Іншого виходу немає", - додав тренер.

Нагадаємо, сьогодні київське "Динамо" зіграло внічию в гостьовому матчі з ФК "Олександрія" (1:1). Команда Сергія Реброва виграла лише два з останніх семи матчів у чемпіонаті України.