УПЛ. Київське "Динамо" не змогло обіграти на виїзді "Олександрію"

Київське "Динамо" не змогло перемогти "Олександрію" в гостьовому матчі 12-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги (УПЛ). Матч завершився з рахунком 1:1.

Обидва голи в поєдинку були забиті у другому таймі зустрічі. На 52-й хвилині Дерліс Гонсалес скористався передачею з флангу від Сергія Сидорчука, випередив опонента і легко вразив ворота Владислава Леванідова.

"Олександрія" зрівняла рахунок через 27 хвилин, коли Олег Пономар скористався помилкою воротаря "Динамо" Артура Рудька, який вибив м'яч у свого захисника Домагоя Віду. В результаті, сфера відскочила до Пономаря, який вразив порожні ворота гостей.

Таким чином, "Динамо" п'ятий раз в останніх семи матчах чемпіонату не змогло обіграти суперника і сьогодні може опуститися на третю сходинку в турнірній таблиці.

Олександрія - Динамо - 1:1 (0:0)

Голи: Паламар (79) - Гонсалес (52)

Ол: Леванідов, Микицей, Гітченко, Шендрик, Чеботаєв, Запорожан, Козак, Огиря, Грицук (Леонов, 68), Полярус (Старенький, 46), Паламар (Куліш, 88);

Д: Рудько, Макаренко, Данило Сілва (Корзун, 77), Віда, Морозюк, Рибалка, Ярмоленко, Буяльський, Сидорчук, Гонсалес (Циганков, 82), Гладкий (Мораєс, 75).

Попередження: Микицей, Паламар, Гітченко — Гладкий, Ярмоленко, Віда.