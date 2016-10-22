"Мілан" обіграв "Ювентус" у центральному матчі туру чемпіонату Італії

У Мілані завершився центральний матч туру Серії А, в якому "Мілан" обіграв "Ювентус" з рахунком 1:0.

Доля матчу була вирішена в середині другого тайму.

Гра в Мілані проходила в рівній і напруженій боротьбі, в якій найгострішим моментом першого тайму був епізод зі штрафним у виконанні "Ювентуса". Марко П'яніч забив гол зі штрафного - після високого навісу м'яч залетів у дальній від Доннарумми кут, при цьому голкіперу заважав Бонуччі. Арбітр показав на центр поля, після чого гравці "Мілана" почали оскаржувати рішення рефері і приблизно за хвилину гол був відмінений. Це сталося після наради головного рефері з боковим. П'яніч вмить побіг до судді, почав йому щось доводити і... отримав попередження. У результаті, перший тайм закінчився нульовою нічиєю.

Після перерви команди продовжили багато і обопільно гостро атакувати. А вирішальний епізод у грі виник на 66-й хвилині. Мануель Локателлі отримав м'яч на лінії штрафної площі, трохи пройшов вперед і шикарним ударом увігнав м'яч у дальній кут воріт - під поперечину.

До кінця матчу туринцям відігратися так і не вдалося - 1:0.

Таким чином, після 9 ігор в турнірній таблиці Серії А у "Мілана" 19 очок і він практично впритул наблизився до лідера чемпіонату "Ювентусу" (21). У свою чергу, "Рома" (16 очок, 8 матчів) свій матч 9-го туру проти "Палермо" проведе в неділю, 23 жовтня.