"Волинь" обіграла "Дніпро" в матчі Прем'єр-ліги

У Луцьку завершився матч 12-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймала на своєму полі дніпропетровський "Дніпро" і здобула перемогу.

Матч завершився з рахунком 3:0.

Перший гольовий момент у матчі стався в середині першого тайму, коли на 26-й хвилині суддя призначив пенальті у ворота "Дніпра". 11-метровий впевнено реалізував Редван Мемешев.

У другому таймі, на 55-й хвилині другий гол забив Артем Дудик. Атака "Волині" по центру завершилася передачею Ляшенко, після якої Дудик сильним низовим ударом відправив м'яч у дальній кут. А на 86-й Владислав Шаповал забив третій гол. Петров протягнув м'яч від центральної лінії, зробив передачу Шаповалу, той вийшов один на один і пробив повз Луніна.

Таким чином, "Волинь" набрала 9 очок і впритул наблизилася до групи команд, які змагаються за 7-11 місця. У "Ворскли" 12 очок, "Зірки" - 11, "Дніпра" та "Сталі" - по 10. Явним аутсайдером турніру залишаються львівські "Карпати" - 1 очко.