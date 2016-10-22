"Карпати" поступилися "Сталі" в матчі Прем'єр-ліги

У Львові завершився матч 12-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймали "Сталь" з Кам'янського і програли.

Матч завершився з рахунком 0:1.

Єдиний гольовий момент у матчі стався в середині першого тайму. На 26-й хвилині гол забив Максим Каленчук, якому вдався красивий дальній обвідний удар - м'яч опустився в далекому нижньому куті воріт.

Таким чином, "Сталь" набарала 10 очок й наздогнала у боротьбі за 9-10 місця дніпропетровський "Дніпро". У "Карпат" залишилося 1 очко і останнє місце в турнірній таблиці УПЛ.

Пізніше сьогодні відбудеться інший матч 11-го туру УПЛ "Волинь" - "Дніпро".