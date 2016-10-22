Прем'єр-ліга, 12-й тур, "Волинь" - "Дніпро": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить матч 12-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймає на своєму полі дніпропетровський "Дніпро".

Зустрічаються команди, які займають в турнірній таблиці 11-е і 9-е місця, відповідно.

"Волинь" у 11 матчах здобула 1 перемогу при 3 нічиїх та 7 поразок (6 очок) і за набраними очками йде на останньому місці в таблиці. Лучани випереджають львівські "Карпати" (1 очко) тільки через дисциплінарне покарання останніх в "-6" очок.

У свою чергу, "Дніпро" в першому колі набрав 10 очок - 2 перемоги, 4 нічиї і 5 поразок.

У матчі першого кола "Дніпро" розгромив "Волинь" на своєму полі з рахунком 5:0.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом гри з мінімальною перевагою є "Дніпро". На перемогу "Волині" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,79 до 1, на нічию - 3,20 до 1, а на перемогу "Дніпра" - 2,39 до 1.

Матч "Волинь" - "Дніпро" розпочнеться в Луцьку о 19.30.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".