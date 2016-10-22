Прем'єр-ліга, 12-й тур, "Карпати" - "Сталь": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають на своєму полі "Сталь" з Кам'янського.

Зустрічаються команди, що посідають в турнірній таблиці 10-е і 12-е місця.

Львів'яни та їхні суперники виступають у нинішньому сезоні абсолютно однаково - по 1 перемозі, 4 нічиїх і 6 поразок. Різниця тільки в тому, що у "Сталі" 7 очок, а у "Карпат" - 1. Львівський клуб був підданий дисциплінарному покаранню в "-6" очок.

Разом з тим, у першому колі змагань "Карпати" здобули велику перемогу на полі "Сталі" - 3:0.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом з невеликою перевагою є "Карпати". На перемогу господарів поля ставки приймаються з розрахунку 2,37 до 1, на нічию - 3,06 до 1, а на перемогу "Сталі" - 2,92 до 1.

Матч "Карпати" - "Сталь" розпочнеться у Львові о 17.00.

ТВ-транлсяцию гри проведе телеканал "2+2".