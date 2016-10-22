У Росії обрали талісман чемпіонату світу з футболу 2018
00:59, 22 жовтня 2016Футбол
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Офіційним талісманом чемпіонату світу з футболу, який пройде в 2018 році, став вовк.
Вовка звуть Забивака / twitter.com/fifaworldcup_ru
Він отримав 52,8% голосів, пише Дождь.
На другому місці опинився тигр (26,8%), на третьому — кіт (24%).
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Переможця оголосили заступник голови уряду з питань спорту, туризму і молодіжної політики Віталій Мутко і бразильський футболіст Роналдо.
Віталій Мутко повідомив, що вовка звуть Забивака.
«Він малий та молодецький. Немає нікого більш швидкого, напористого і спритнішого ніж вовк з м'ячем», - йдеться у відеопрезентації вовка.
Голосування проходило з 23 вересня. У ньому взяли участь більш мільйона осіб.
Авторами всіх трьох фіналістів стали студентки російських художніх вузів.
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