У Росії обрали талісман чемпіонату світу з футболу 2018

Він отримав 52,8% голосів, пише Дождь.

На другому місці опинився тигр (26,8%), на третьому — кіт (24%).

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Переможця оголосили заступник голови уряду з питань спорту, туризму і молодіжної політики Віталій Мутко і бразильський футболіст Роналдо.

Віталій Мутко повідомив, що вовка звуть Забивака.

«Він малий та молодецький. Немає нікого більш швидкого, напористого і спритнішого ніж вовк з м'ячем», - йдеться у відеопрезентації вовка.

Голосування проходило з 23 вересня. У ньому взяли участь більш мільйона осіб.

Авторами всіх трьох фіналістів стали студентки російських художніх вузів.