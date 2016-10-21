Тренер "Зорі" Вернидуб про матч з "Фейєноордом": Справедливим був би результат 0:0

Після зустрічі з «Фейєноордом» на питання журналістів відповів головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб, повідомляє прес-служба ФК «Зоря»:



"Гра була рівна. Справедливим був би результат 0:0. Не заслужили на те, щоб забити гол ані ми, ані вони. Однак вони забили м'яч після помилки, та ще й самого досвідченого футболіста. Це життя, буває. Але такі дитячі помилки не маємо права робити. Тому і програли 1:0", - почав тренер.

Відповідаючи на питання про те, що потрібно змінити в грі команди, щоб в Одесі добитися позитивного результату, Вернидуб зазначив: "Потрібно хоча б одного такого нападника, як у суперника. Як Йоргенсен або Крамер, який вийшов на заміну. На жаль, поки ми не володіємо такими гравцями. Будемо шукати інші варіанти і сподіваюся, знайдемо їх. Засмучений тим, що лінія атаки не проявила сьогодні себе. Ні один з них – ні Петряк, ні Кулач, ні Караваєв, ні Любеновіч, ні Ліпартія. Не було тієї гри, яка у нас виходить. Все було повільно. Будемо чекати, коли хлопці розкриються, і заграють краще".

Також тренер ще раз згадав епізод з пропущеним голом: "У Міші Сивакова був м'яч, вижени його в аут. Навіщо він почав обігрувати суперника не можу зрозуміти. Міша обрізав всю команду і нам забили гол. Але нічого, будемо рухатися далі".

Гоовря про плюси своєї команди, Вернидуб згадав: "Нам же все-таки протистоять імениті суперники. І ми, до речі, непогано проти них граємо. Давайте проаналізуємо. З «Фенербахче» додали три хвилини, а нам забили на 96. У Манчестері – рикошет і Ібрагімович забиває гол. Не пам'ятаю, щоб «Феєноорд» створив 100% гольовий момент. Тим не менш, вони забили після нашої помилки. Все одно ми на правильному шляху. Десь ще не вистачає впевненості".

Говорячи про те, що команда програла у боротьбі корпус в корпус, тренер зазначив: "Середній зріст команди у них 187 сантиметрів, а у нас, напевно, 178. Не можу сказати, що поступилися в боротьбі. Ми не поступилися ні в одному стандарті. Мені імпонують команди, які грають жорстко в м'яч. Грубості я не побачив. Побачив справжню чоловічу боротьбу".

А говорячи про стандарти у виконанні своєї команди, зазначив: "Сенс подавати в штрафну, коли у них такі високі футболісти? Якщо не зраджує пам'ять, то найнижчий футболіст у «Фейєноорда» Вільєна, у якого зріст 178 сантиметрів. Всі інші за метр вісімдесят. Потрібно було розігрувати кутові. У першому таймі був напівмомент, після якого можна було забити, у другому теж. Але це напівмоменти, не більше того. У «Фейєноорда» я не побачив моментів, щоб Шевченко серйозно виручив команду. Гра нічийна, але перемагає найсильніший, з чим я і вітаю суперника".

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Зоря" програла в матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи голландському "Фейєноорду" з Роттердама з рахунком 0:1.