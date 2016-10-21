Тренер "Шахтаря" Фонсека про матч з "Гентом": "З тактичної сторони ми були ідеальні"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека на післяматчевій прес-конференції відзначив гру своїх підопічних і в обороні, і в атаці, повідомляє офіційний сайт гірників.

"Відмінний поєдинок і наша перемога. Зустрічалися з сильною командою, яка на вихідних з рахунком 3:0 обіграла лідера чемпіонату Бельгії. Вважаю, що з тактичної сторони ми сьогодні були практично ідеальні. Провели хороший матч. Нам дуже допоміг перший гол. Намагалися відбирати м'яч на самому початку атак «Гента», і у нас це виходило. Після першого гола перед нами відкрилося більше простору, який ми могли використовувати і забивати далі. Думаю, ключем до перемоги сьогодні було те, як наша команда показувала себе в обороні – ми робили це добре", - почав Фонсека.

Говорячи про стан Віктора Коваленка, якого в першому таймі замінив Дентіньо, тренер зауважив: "Ще рано щось говорити. Матч тільки закінчився, тому в нас ще немає конкретної інформації щодо його стану. Завтра проведемо певні тести і зможемо відповісти на це питання".

Говорячи про те, що в день гри був день народження головного арбітра Фонсека здивувався: "Якщо чесно, я навіть не знав про це. Але раз так, користуючись нагодою, можу від імені «Шахтаря» привітати його з днем народження. І не тільки. Іноді після матчу ми говоримо тільки про наші команди, але також важливо згадувати і суддівство. Сьогодні воно було на високому рівні, з чим я арбітра теж вітаю".

Говорячи ж про майбутній повторній грі з «Гентом» на його полі і про те, чи не розслабить футболістів такий результат першого матчу, Фонсека зауважив: "Вони просто не можуть розслаблятися. Зрозуміло, що зараз потрібно забувати сьогоднішній матч. У нас попереду дуже складний поєдинок чемпіонату – потрібно сфокусуватися тільки на ньому. Я ні в якому разі не дозволю футболістам якимось чином розслабитися".

А говорячи про те, що схема суперника з трьома захисниками у цьому матчі не принесла гірникам труднощів, тренер зауважив: "Продовжу говорити те ж, що і перед поєдинком. Вона інша. Ми до неї не зовсім звикли. Але можу сказати точно: у тренера «Гента» ця тактична схема вироблена дуже добре. Просто сьогодні, можливо, ми краще вивчили суперника, тому змогли здобути таку перемогу. Однак я як і раніше вважаю, що ця схема складна. Відмінність не тільки в трьох захисників. Це діє на всю гру, впливає на атакуючі процеси команди і динаміку. Так що не будемо про це занадто багато говорити".

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Шахтар" обіграв бельгійський "Гент" у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи з рахунком 5:0. Гірники здобули третю перемогу в трьох матчах набрали максимально можливу кількість очок - 9, практично гарантувавши собі місце у весняній частині єврокубка - 1/16 фіналу плей-офф.