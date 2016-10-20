"Зоря" програла голландському "Фейєноорду" у матчі Ліги Європи

У Роттердамі завершився матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому "Фейєноорд" приймав на своєму полі луганську "Зорю" і виграв з рахунком 1:0.

Доля матчу була вирішена на початку другого тайму.

Луганська команда дуже гідно виглядала на тлі найсильнішої команди Нідерландів, але, не змогла втримати бодай нічию, пропустивши гол на 55-й хвилині. Гол забив Нікола Йоргенсен. У цьому епізоді Сіваков втратив м'яч біля лінії штрафної праворуч, Башачикоглу тут же відпасував у центр штрафного - Йоргенсен в дотик пробив дуже сильно і точно.

До цього епізоду і в кінцівці матчу луганчани мали ряд гольових моментів, але використовувати їх не змогли. Разом з тим, гравці "Зорі" не дозволили супернику збільшити рахунок.

Таким чином, "Зоря" залишилася з 1 очком на останньому місці Групи А, поступаючись "Манчестер Юнайтед" - 6, "Фейєноорд" - 6 і "Бешикташу" - 4.