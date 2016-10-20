Коноплянка забив перший гол у складі німецького "Шальке"

Український легіонер німецького футбольного клубу "Шальке-04" з Гельзенкірхена Євген Коноплянка забив перший гол за свою нову команду.

Коноплянка відзначився в гостьовому матчі Ліги Європи проти російського "Краснодара".

Українець відкрив рахунок у матчі на 10-й хвилині, коли він замкнув атаку німецької команди красивим ударом. Цей гол став єдиним у матчі.

Коноплянка перейшов у "Шальке" в літнє трансферне вікно з іспанської "Севільї" у 2016-му році. У "Севільї" він провів сезон 2015/16. До 2015-го року він виступав за дніпропетровський "Дніпро".