Коноплянка забив перший гол у складі німецького "Шальке"
22:05, 20 жовтня 2016Футбол
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Гравець відзначився в матчі Ліги Європи з російським "Краснодаром".
Коноплянка вперше відзначився у складі німецької команди / Football.ua
Український легіонер німецького футбольного клубу "Шальке-04" з Гельзенкірхена Євген Коноплянка забив перший гол за свою нову команду.
Коноплянка відзначився в гостьовому матчі Ліги Європи проти російського "Краснодара".
Українець відкрив рахунок у матчі на 10-й хвилині, коли він замкнув атаку німецької команди красивим ударом. Цей гол став єдиним у матчі.
Коноплянка перейшов у "Шальке" в літнє трансферне вікно з іспанської "Севільї" у 2016-му році. У "Севільї" він провів сезон 2015/16. До 2015-го року він виступав за дніпропетровський "Дніпро".
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