Президент УЄФА підтвердив свій візит в Україну в середині листопада

На адресу Федерації футболу України надійшов офіційний лист-підтвердження від УЄФА стосовно відвідин Києва та Одеси 11-12 листопада 2016 року, повідомляє прес-служба ФФУ.

Окрім очільника союзу, до склад офіційної делегації УЄФА увійдуть генеральний секретар Теодор Теодорідіс, голова департаменту національних асоціацій Зоран Лаковіч та голова служби президента Лука Зайц.

Окрім ознайомлення з діяльністю ФФУ та з підготовкою до проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/18 заплановано ряд інших заходів. Зокрема, почесні гості відвідають кваліфікаційний матч чемпіонату світу 2018 року Україна – Фінляндія в Одесі.

Як повідомляв УНІАН, напередодні глава Федерації футболу України Андрій Павелко повідомив на своїй сторінці у Facebook, що новообраний президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) словенець Александер Чеферін в листопаді планує відвідати з офіційним візитом Україну.