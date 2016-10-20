Букмекери не вірять в успіх луганської "Зорі" в матчі з "Феєноордом"

Букмекери вважають луганську "Зорю" аутсайдером в сьогоднішньому матчі Ліги Європи проти голландського "Фейєноорда". Про це свідчать котирування в різних букмекерських конторах світу.

На перемогу команди з Роттердама можна поставити з коефіцієнтами до 1,7, в той час як шанси на виграш "Зорі" оцінюються до 5,8. На нічию в цій грі приймаються ставки з коефіцієнтами до 4,05.

Читайте такожГендиректору луганської "Зорі" не сподобалося в "загниваючому" МанчестеріМатч 3-го туру групового турніру Ліги Європи між "Феєноордом" і "Зорею" відбудеться сьогодні, 20 жовтня, на стадіоні "Де Куйп".

Початок зустрічі - 22:05. Пряма трансляція - на телеканалі "Футбол 2".

Нагадаємо, "Фейєноорд" у перших двох матчах набрав три очки, перемігши "Манчестер Юнайтед" і програвши "Фенербахче". На рахунку "Зорі" одне очко, здобуте у матчі з "Фенербачхе".