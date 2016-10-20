Збірна України зберегла 29-е місце в рейтингу ФІФА, Росія встановила антирекорд

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала оновлений рейтинг національних збірних команд, згідно з яким збірна України залишилася на 29-му місці, повідомляється на сайті ФІФА.

На рахунку команди Андрія Шевченка 802.66 бали.

Українці протягом останнього місяця зіграли два матчі - внічию з командою Туреччини (2:2) і обіграли збірну Косово (3:0).

У Топ-5 найсильніших команд світу відбулися значні зміни. Якщо Аргентина, як і раніше продовжує очолювати рейтинг, то інші чотири команди змінили свої позиції. На сходинку вгору піднялися Німеччина і Бразилія, які потіснили Бельгію (падіння з 2-го на 4-е місце). У свою чергу, Бельгія потіснила з 4-го на 5-е місце команду Колумбії.

Крім того, чинний чемпіон Європи збірна Португалії опустилася з 7-го на 8-е місце, пропустивши вперед команду Франції.

Повернулася в Топ-10 найсильніших команд світу екс-чемпіон світу та Європи збірна Іспанії, яка провалила ЧС-2014 та Євро-2016.

Також примітно, що збірна Росії опустилася в рейтингу на рекордно низьке для себе 53-е місце.

Наступна версія рейтингу ФІФА буде опубліковано 24 листопада.