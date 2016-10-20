Вболівальники "Динамо" встановили антирекорд відвідуваності в Лізі чемпіонів
На матчі з португальською "Бенфікою" стадіон не заповнився навіть на половину.
Матч "Динамо" проти лісабонської "Бенфіки" відвідав 25 991 уболівальник. Це найгірший показник для київської команди за останні дев'ять років, повідомляє Tribuna.ua.
Останній раз "Динамо" збирало так мало вболівальників в матчі Ліги чемпіонів на "Олімпійському" 27 листопада 2007 року, коли брало римську "Рому" і програло 1:4. Той поєдинок відвідали 18 тисяч чоловік, а той сезон в ЛЧ "Динамо" завершило з шістьма поразки в шести матчах.
Також зазначимо, що на перший домашній матч "Динамо" у цьогорічній Лізі чемпіонів проти "Наполі" прийшло 35 137 вболівальників.
Нагадаємо, вчора київське "Динамо" програло "Бенфіці" в Лізі чемпіонів з рахунком 0:2. Команда Сергія Реброва, набравши одне очко в трьох матчах, знаходиться на останньому місці в своїй групі.