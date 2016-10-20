Вболівальники "Динамо" встановили антирекорд відвідуваності в Лізі чемпіонів

Матч "Динамо" проти лісабонської "Бенфіки" відвідав 25 991 уболівальник. Це найгірший показник для київської команди за останні дев'ять років, повідомляє Tribuna.ua.

Останній раз "Динамо" збирало так мало вболівальників в матчі Ліги чемпіонів на "Олімпійському" 27 листопада 2007 року, коли брало римську "Рому" і програло 1:4. Той поєдинок відвідали 18 тисяч чоловік, а той сезон в ЛЧ "Динамо" завершило з шістьма поразки в шести матчах.

Також зазначимо, що на перший домашній матч "Динамо" у цьогорічній Лізі чемпіонів проти "Наполі" прийшло 35 137 вболівальників.

Нагадаємо, вчора київське "Динамо" програло "Бенфіці" в Лізі чемпіонів з рахунком 0:2. Команда Сергія Реброва, набравши одне очко в трьох матчах, знаходиться на останньому місці в своїй групі.