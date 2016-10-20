"Шахтар" є явним фаворитом матчу з "Гентом" за версією букмекерів

Букмекери вважають "Шахтар" фаворитом у сьогоднішньому матчі проти бельгійського "Гента". Про це свідчать котирування в різних букмекерських конторах світу.

На перемогу "гірників можна поставити з коефіцієнтами до 1,48, тоді як шанси на виграш гостей оцінюються до 8,20. На нічию в цій грі приймаються ставки з коефіцієнтами до 4,84.

Читайте такожКвитки на матч Ліги Європи "Шахтар" - "Гент" коштують від 50 гривеньНагадаємо, матч 3-го туру групового турніру Ліги Європи між "Шахтарем" та "Гентом" відбудеться сьогодні, 20 жовтня, на "Арені Львів". Початок зустрічі - о 20:00.

"Шахтар", перемігши у матчах проти "Коньяспору" та "Браги", є лідером групи. "Гент" у поєдинках з цими ж суперниками набрав чотири очки.