Ярмоленко: Мені соромно за те, що не використовував шанси забити "Бенфіці"

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко заявив, що йому соромно за те, що він не реалізував два вірних гольових моменти у другому таймі матчу Ліги чемпіонів проти "Бенфіки". Слова футболіста назводить 1927.kiev.ua.

"Звичайно, швидкий пропущений гол вплинув на кінцевий результат. Починати з 0:1 завжди важко, але потрібно реалізовувати свої моменти. Зокрема, я говорю про себе, тому що не реалізував два стовідсоткових моменти. Особисто мені дуже соромно за те, що не використовував свої шанси", — сказав капітан киян.

"Другий тайм вже грали по рахунку, програвали. Грали вдома, намагалися створювати моменти, тому в другій половині виглядали краще. Але це Ліга чемпіонів. Мені здається, різниця між чемпіонатом України та єврокубками дуже велика, адже швидкість мислення набагато вище".

"У другому таймі ми вже пристосувалися до "Бенфіці" і діяли краще. До перерви було видно, що не встигали. У чемпіонаті України ти приймаєш м'яч і можеш зробити 2-3 дотики, а тут це не проходить, 2-3 суперника відразу накривають. Вважаю, що нам потрібно проводити більше таких ігор, щоб виходити на більш якісний рівень".

"Висновки треба робити не відразу після гри. Потрібно сісти і проаналізувати її. Були помилки, але були і позитивні моменти. Вважаю, що потрібно реалізовувати свої моменти, тому що в такому турнірі їх не буває багато. Потрібно вичавлювати максимум".

"Ми підтримуємо один одного. Коли виграєш, всі задоволені, а коли немає результату, як зараз, то немає і настрою. З такої ситуації можна вийти тільки якщо ми будемо стояти один за одного".

"Думаю, що нам не вдавалося відібрати володіння м'ячем у "Бенфіки". Складно грати в чемпіонаті, а потім - в Лізі чемпіонів, оскільки різниця між цими турнірами дуже велика. Якщо в чемпіонаті України дають на 3-4 секунди більше часу, щоб подумати, то сьогодні в першому таймі було помітно, що ми не встигаємо швидко розпоряджатися м'ячем. Пристосувалися до цього лише у другому таймі. Звичайно, нам не вистачає ігор, які проходять на високій швидкості", - вважає футболіст.

Нагадаємо, київське "Динамо" вчора програв "Бенфіці" у Лізі чемпіонів з рахунком 0:2.