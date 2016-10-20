Фоторепортаж: як "Динамо" програло "Бенфіці" у Лізі чемпіонів
10:13, 20 жовтня 2016Футбол
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У Києві на НСК "Олімпійський" 19 жовтня пройшов матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому київське "Динамо" програло португальській "Бенфіці" з Лісабона.
Ворота лісабонців залишилися сухими / Фото УНІАН
Матч завершився з рахунком 0:2.
Кияни програли найважливіший домашній матч і з 1 очком залишилися аутсайдерами Групи Ст. У "Бенфіки" 4 очки, турецького "Бешикташа" - 5, італійського "Наполі" - 6.
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