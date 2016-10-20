Фоторепортаж: як "Динамо" програло "Бенфіці" у Лізі чемпіонів

У Києві на НСК "Олімпійський" 19 жовтня пройшов матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому київське "Динамо" програло португальській "Бенфіці" з Лісабона.

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