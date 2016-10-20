Ребров після матчу проти "Бенфіки": Від футболістів, які втратили мотивацію, треба позбавлятися

Головний тренер "Динамо" Сергій Ребров після матчу Ліги чемпіонів проти "Бенфіки", заявив, що клубу потрібно позбавлятися від гравців, які втратили мотивацію. Про це повідомляє Sport Arena.

"Ми знали, що буде важка гра. Ми допустили помилки, не реалізували свої моменти. Я подякував хлопцям. Створили, не забили, пропустили. Але будемо старатися, будемо боротися. Є ще три матчі в Лізі чемпіонів", — сказав Ребров на прес-конференції.

"Так само, як і з "Наполі" (1:2), коли пропустили, ми старалися, намагалися створювати [гольові моменти], але зараз я не готовий вам дати повноцінний аналіз. Я бачив, що у хлопців була мотивація грати, йти вперед, але небажання не було. Так, в кінці втомилися, але все одно створювали моменти", - додав тренер.

У поточному сезоні "Динамо" погано виступає не тільки в Лізі чемпіонів, але і на внутрішній арені. Після 11-ти турів УПЛ кияни йдуть на другому місці, відстаючи від лідируючого "Шахтаря" на шість очок. Сергій Ребров бачить проблему у відсутності мотивації у багатьох гравців.

"Є футболісти, які втратили мотивацію грати в "Динамо". Має бути мотивація, щоб виходити і тренуватися щодня. І від тих, хто втратив мотивацію, треба позбавлятися, незважаючи на довгострокові контракти. І президент зі мною згоден", - підкреслив фахівець.

Ребров також прокоментував відсутність в команді через травму основного півзахисника команди Дениса Гармаша, а також нагадав, що Віктор Циганков та Віталій Буяльський, які вийшли на заміну, лише нещодавно повернулися з лазарету.

"Я дуже сподіваюся, що у нас будуть ресурси на три матчі турніру. Зараз випав ряд гравців. Але це - рівень Ліги чемпіонів. Необхідно налаштовуватися на суперників, необхідно боротися. Всі розуміють, яка тут ціна помилки", - заявив тренер "Динамо".

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" програло у домашньому матчі Ліги чемпіонів "Бенфіці" з рахунком 0:2.