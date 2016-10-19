Ліга чемпіонів. Мессі та "Барселона" принизили "Манчестер Сіті", "Наполі" несподівано програв "Бешикташу" (результати матчів)
Сьогодні в найпрестижнішому клубному турнірі Європи завершилися матчі 3-го туру групового етапу.
Група А:
Арсенал (Англія) - Лудогорець (Болгарія) - 6:0 (2:0)
Голи: Санчес (12), Волкотт (42), Окслейд-Чемберлейн (46), Озіл (56, 83, 87).
ПСЖ (Франція) - Базель (Швейцарія) - 3:0 (1:0)
Гол: Ді Марія (40), Моура (62), Кавані (90, з пенальті).
Становище команд:
1. ПСЖ - 7;
2. Арсенал - 7;
3. Лудогорець - 1;
4. Базель - 1.
Група В:
Динамо (Україна) - Бенфіка (Португалія) - 0:2 (0:1)
Гол: Сальвіо (9, з пенальті), Серві (55).
Наполі (Італія) - Бешикташ (Туреччина) - 1:2 (1:2)
Голи: Мертенс (30), Габбьядіні (69) - Адріано (13), Абубакар (38, 86).
Становище команд:
1. Наполі - 6;
2. Бешикташ - 5;
3. Бенфіка - 4.
4. Динамо - 1;
Група С:
Барселона (Іспанія) - Манчестер Сіті (Англія) - 4:0 (1:0)
Гол: Мессі (17, 61, 69), Неймар (89, з пенальті).
Селтік (Шотландія) - Боруссія Менхенгладбах (Німеччина) - 0:2 (0:0)
Голи: Штіндль (57), Хан (77).
Становище команд:
1. Барселона - 9;
2. Манчестер Сіті - 4;
3. Боруссія - 3.
4. Селтік - 1;
Група D:
Баварія (Німеччина) - ПСВ (Нідерланди) - 4:1 (2:1)
Голи: Мюллер (13), Кімміх (21), Левандовскі (59), Роббен (84) - Нарсінг (41).
Ростов (Росія) - Атлетіко (Іспанія) - 0:1 (0:0)
Гол: Карраско (62).
Становище команд:
1. Атлетіко - 9;
2. Баварія - 6;
3. ПСВ - 1;
4. Ростов - 1.