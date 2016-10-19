Ліга чемпіонів. Мессі та "Барселона" принизили "Манчестер Сіті", "Наполі" несподівано програв "Бешикташу" (результати матчів)

23:53, 19 жовтня 2016
Футбол
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Сьогодні в найпрестижнішому клубному турнірі Європи завершилися матчі 3-го туру групового етапу.

Лионель Месси / Reuters

Група А:

Арсенал (Англія) - Лудогорець (Болгарія) - 6:0 (2:0)

Голи: Санчес (12), Волкотт (42), Окслейд-Чемберлейн (46), Озіл (56, 83, 87).

ПСЖ (Франція) - Базель (Швейцарія) - 3:0 (1:0)

Гол: Ді Марія (40), Моура (62), Кавані (90, з пенальті).

Становище команд:

1. ПСЖ - 7;

2. Арсенал - 7;

3. Лудогорець - 1;

4. Базель - 1.

Група В:

Динамо (Україна) - Бенфіка (Португалія) - 0:2 (0:1)

Гол: Сальвіо (9, з пенальті), Серві (55).

Наполі (Італія) - Бешикташ (Туреччина) - 1:2 (1:2)

Голи: Мертенс (30), Габбьядіні (69) - Адріано (13), Абубакар (38, 86).

Становище команд:

1. Наполі - 6;

2. Бешикташ - 5;

3. Бенфіка - 4.

4. Динамо - 1;

Група С:

Барселона (Іспанія) - Манчестер Сіті (Англія) - 4:0 (1:0)

Гол: Мессі (17, 61, 69), Неймар (89, з пенальті).

Селтік (Шотландія) - Боруссія Менхенгладбах (Німеччина) - 0:2 (0:0)

Голи: Штіндль (57), Хан (77).

Становище команд:

1. Барселона - 9;

2. Манчестер Сіті - 4;

3. Боруссія - 3.

4. Селтік - 1;

Група D:

Баварія (Німеччина) - ПСВ (Нідерланди) - 4:1 (2:1)

Голи: Мюллер (13), Кімміх (21), Левандовскі (59), Роббен (84) - Нарсінг (41).

Ростов (Росія) - Атлетіко (Іспанія) - 0:1 (0:0)

Гол: Карраско (62).

Становище команд:

1. Атлетіко - 9;

2. Баварія - 6;

3. ПСВ - 1;

4. Ростов - 1.

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