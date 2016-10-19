Ліга чемпіонів. Мессі та "Барселона" принизили "Манчестер Сіті", "Наполі" несподівано програв "Бешикташу" (результати матчів)

Сьогодні в найпрестижнішому клубному турнірі Європи завершилися матчі 3-го туру групового етапу.

Група А: Арсенал (Англія) - Лудогорець (Болгарія) - 6:0 (2:0) Голи: Санчес (12), Волкотт (42), Окслейд-Чемберлейн (46), Озіл (56, 83, 87). ПСЖ (Франція) - Базель (Швейцарія) - 3:0 (1:0) Гол: Ді Марія (40), Моура (62), Кавані (90, з пенальті). Становище команд: 1. ПСЖ - 7; 2. Арсенал - 7; 3. Лудогорець - 1; 4. Базель - 1. Група В: Динамо (Україна) - Бенфіка (Португалія) - 0:2 (0:1) Гол: Сальвіо (9, з пенальті), Серві (55). Наполі (Італія) - Бешикташ (Туреччина) - 1:2 (1:2) Голи: Мертенс (30), Габбьядіні (69) - Адріано (13), Абубакар (38, 86). Становище команд: 1. Наполі - 6; 2. Бешикташ - 5; 3. Бенфіка - 4. 4. Динамо - 1; Група С: Барселона (Іспанія) - Манчестер Сіті (Англія) - 4:0 (1:0) Гол: Мессі (17, 61, 69), Неймар (89, з пенальті). Селтік (Шотландія) - Боруссія Менхенгладбах (Німеччина) - 0:2 (0:0) Голи: Штіндль (57), Хан (77). Становище команд: 1. Барселона - 9; 2. Манчестер Сіті - 4; 3. Боруссія - 3. 4. Селтік - 1; Група D: Баварія (Німеччина) - ПСВ (Нідерланди) - 4:1 (2:1) Голи: Мюллер (13), Кімміх (21), Левандовскі (59), Роббен (84) - Нарсінг (41). Ростов (Росія) - Атлетіко (Іспанія) - 0:1 (0:0) Гол: Карраско (62). Становище команд: 1. Атлетіко - 9; 2. Баварія - 6; 3. ПСВ - 1; 4. Ростов - 1.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter