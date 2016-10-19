Київське "Динамо" програло "Бенфіці" у матчі Ліги чемпіонів

На столичному НСК "Олімпійський" завершився матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому київське "Динамо" програло португальській "Бенфіці" з Лісабона.

Матч завершився з рахунком 0:2.

Португальці активно почали матч, різко піднявши темп вже на перших хвилинах і швидко заробили пенальті. Антунеш в штрафній "Динамо" зачепив Гуедеша і арбітр вказав на 11-метрову позначку. Едуардо Сальвіо впевнено реалізував пенальті, розвівши м'яч та голкіпера по різним кутам. Надалі кияни мало в чому поступалися супернику, створили кілька непоганих моментів, але забити власний гол так і не зуміли.

Другий гол португальці забили вже на початку другого тайму. На 55-й хвилині Франко Серві після свого ж удару підхопив м'яч у 11-метрової позначки і відправив його в дальній кут у протихід Рудько. Кияни і в другому таймі створили ряд небезпечних моментів, але як тільки суперник прискорював темп, гра відразу ж змінювалася на користь "Бенфіки".

У паралельному матчі італійський "Наполі" програв на своєму полі турецькому "Бешикташу" з рахунком 2:3.

Таким чином, кияни програли найважливіший домашній матч і з 1 очком залишилися аутсайдерами Групи В. У "Бенфіки" 4 бали, турецького "Бешикташа" - 5, італійського "Наполі" - 6.