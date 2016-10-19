"Динамо" обіграло "Бенфіку" в Юнацькій лізі УЄФА

На столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився матч 3-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА, в якому київське "Динамо" обіграло португальську "Бенфіку" з Лісабона, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 2:1.

У матчі лідерів Групи В (в обох команд до гри було по 4 очки і вони ділили 1-2 місця) кияни мали помітну перевагу, яку втілили у гол в середині першого тайму. На 20-й хвилині швидка, широка атака "Динамо" з використанням флангів призводить до того, що Дениса Янакова вивели на удар і він з кута воротарського майданчика пробив точно в кут воріт під дальню штангу, 1:0.

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Після перерви кияни продовжували контролювати хід гри, а на початку тайму подвоїли свою перевагу. На 56-й хвилині Тимчик увірвався в штрафну і віддав пас уздовж лінії штрафної. Набігший Сергій Булеца прийняв м'яч і з льоту увігнав у лівий від себе кут - 2:0.

У час, що залишився, кияни втримали перевагу в рахунку. Лише на 93-й хвилині Джу скоротив перевагу "Динамо" до мінімуму, але на більше у "Бенфіки" просто не вистачило часу, 2:1.

Таким чином, "Динамо" стало одноосібним лідером групи, набравши 7 очок і залишивши "Бенфіку" з 4 балами на 2-му місці. Інший матч Групи В "Наполі" (Італія) - "Бешикташ" (Туреччина) відбудеться сьогодні пізніше. Результат гри не вплине на лідерство киян у турнірній таблиці.