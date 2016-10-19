Матч Ліги чемпіонів "Динамо" - "Бенфіка" покажуть телеканали "Україна" і "Футбол 2"

Матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА з футболу між київському "Динамо" і португальською "Бенфікою" буде показаний на телеканах "Україна" і "Футбол 2".

Початок трансляції на загальнодоступному каналі "Україна" заплановано на 21.30, за 15 хвилин до початку матчу.

Спеціалізований телеканал "Футбол 2" буде передувати трансляції включення зі студії в рамках проекту "Ніч Ліги чемпіонів", яке розпочнеться о 20.55.

Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Бенфіка" відбудеться сьогодні на НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 21.45.