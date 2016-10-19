Матч Ліги чемпіонів "Динамо" - "Бенфіка" покажуть телеканали "Україна" і "Футбол 2"
15:28, 19 жовтня 2016Футбол
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Сьогодні у Києві відбудеться матч 3-го туру головного єврокубка.
Матч "Динамо" - "Бенфіка" покажуть на двох телеканалах / fcdynamo.kiev.ua
Матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА з футболу між київському "Динамо" і португальською "Бенфікою" буде показаний на телеканах "Україна" і "Футбол 2".
Початок трансляції на загальнодоступному каналі "Україна" заплановано на 21.30, за 15 хвилин до початку матчу.
Спеціалізований телеканал "Футбол 2" буде передувати трансляції включення зі студії в рамках проекту "Ніч Ліги чемпіонів", яке розпочнеться о 20.55.
Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Бенфіка" відбудеться сьогодні на НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 21.45.
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