Новий президент УЄФА збирається прилетіти на матч Україна - Фінляндія

Новообраний президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) словенець Александер Чеферін в листопаді планує відвідати з офіційним візитом Україну. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook глава Федерації футболу України Андрій Павелко.

"Президент УЄФА Александер Чеферін один із перших своїх візитів здійснить в Україну. Що він мені офіційно підтвердив нещодавній зустрічі в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні.

Пан Чеферін приїде 11 листопада в Київ, а на наступний день відвідає відбірковий матч Україна – Фінляндія в Одесі, куди офіційно повертається міжнародний футбол за участю збірних команд", - написав Павелко.

Читайте такожТовариський матч футбольних збірних Україна - Сербія пройде в Харкові - президент ФФУВін також додав, що найближчим часом має намір домогтися від УЄФА дозволу на проведення офіційних міжнародних матчів всіх рівнів в Харкові.

"Те, що вдалося зробити з Одесою, найближчим часом повторимо і з Харковом. Рішення про товариську гру [Україна - Сербія] вже затверджено. Незабаром повернемо цьому місту право приймати офіційні міжнародні матчі всіх рівнів", – додав президент ФФУ.

Нагадаємо, Александер Чеферін був обраний президентом УЄФА 14 вересня. Раніше він обіймав посаду президента Федерації футболу Словенії.