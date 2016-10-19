У "Бенфіці" вважають, що матч з "Динамо" не стане вирішальним для команди в Лізі чемпіонів

Півзахисник португальської "Бенфіки" Піцці має намір разом зі своєю командою здобути перемогу в сьогоднішньому матчі Ліги чемпіонів проти київського "Динамо". Про це він заявив на передматчевій прес-конференції, повідомляє football.ua.

"Всі ігри мають важливе значення. У перших двох зустрічах ми не отримали той результат, на який розраховували. Сьогодні черговий важливий матч, але він не буде мати вирішального значення в боротьбі за плей-офф.

Ми збираємося активно почати поєдинок і будемо налаштовані взяти три пункти. Команда готова до труднощів, які може створити нам суперник", - підкреслив португальський футболіст.

"[Андрій] Ярмоленко говорив, що ми сильні в контролі м'яча? Так, але не тільки в цьому аспекті гри. Наша команда завжди намагається контролювати гри, ми цього добре навчені. Сподіваюся, ми проведемо хороший матч і поїдемо з трьома очками", - додав він.

27-річний футболіст виступає в "Бенфіці" з 2014 року. До цього він грав за іспанські "Еспаньол", "Депортіво", "Атлетіко", а також низку португальських клубів другого і третього ешелону.

Нагадаємо, за підсумками перших двох матчів "Динамо" і "Бенфіка" набрали по одному очку і займають 3-4 місце у своїй групі.