Ліга чемпіонів. Перемоги "Реала", "Ювентуса" і "Лестера", ЦСКА втратив перемогу над "Монако" (результати матчів)
Сьогодні відбулися матчі 3-го туру групового турніру Ліги чемпіонів.
Група E:
Байєр (Німеччина) - Тоттенхем (Англія) - 0:0 (0:0)
ЦСКА (Росія) - Монако (Франція) - 1:1 (1:0)
Голи: Траоре (34) - Бернарду Сілва (87).
Становище команд:
1. Монако - 5;
2. Тоттенхем - 4;
3. Байєр - 3;
4. ЦСКА - 2.
Група F:
Реал (Іспанія) - Легія (Польща) - 5:1 (3:1)
Голи: Бейл (16), Йодловіц (20, в свої ворота), Асенсіо (37), Васкес (68), Мората (85) - Радовіч (22).
Спортінг (Португалія) - Боруссія Дортмунд (Німеччина) - 1:2 (0:2)
Голи: Бруно Сесар (67) - Аубамеянг (9), Вайгль (43).
Становище команд:
1. Боруссія - 7;
2. Реал - 7;
3. Спортінг - 3;
4. Легія - 0.
Група G:
Брюгге (Бельгія) - Порту (Португалія) - 1:2 (1:0)
Голи: Фоссен (12) - Лайюн (68), Андре Сілва (90, з пенальті).
Лестер (Англія) - Копенгаген (Данія) - 1:0 (1:0)
Гол: Марез (40).
Становище команд:
1. Лестер - 9;
2. Копенгаген - 4;
3. Порту - 4;
4. Брюгге - 0.
Група H:
Динамо Загреб (Хорватія) - Севілья (Іспанія) - 0:1 (0:1)
Гол: Насрі (37).
Ліон (Франція) - Ювентус (Італія) - 0:1 (0:0)
Гол: Куардадо (76).
Становище команд:
1. Ювентус - 7;
2. Севілья - 7;
3. Ліон - 3;
4. Динамо - 0.