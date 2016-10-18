Ліга чемпіонів. Перемоги "Реала", "Ювентуса" і "Лестера", ЦСКА втратив перемогу над "Монако" (результати матчів)

23:59, 18 жовтня 2016
Футбол
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Сьогодні відбулися матчі 3-го туру групового турніру Ліги чемпіонів.

Лукаш Васкес из

Група E:

Байєр (Німеччина) - Тоттенхем (Англія) - 0:0 (0:0)

ЦСКА (Росія) - Монако (Франція) - 1:1 (1:0)

Голи: Траоре (34) - Бернарду Сілва (87).

Становище команд:

1. Монако - 5;

2. Тоттенхем - 4;

3. Байєр - 3;

4. ЦСКА - 2.

Група F:

Реал (Іспанія) - Легія (Польща) - 5:1 (3:1)

Голи: Бейл (16), Йодловіц (20, в свої ворота), Асенсіо (37), Васкес (68), Мората (85) - Радовіч (22).

Спортінг (Португалія) - Боруссія Дортмунд (Німеччина) - 1:2 (0:2)

Голи: Бруно Сесар (67) - Аубамеянг (9), Вайгль (43).

Становище команд:

1. Боруссія - 7;

2. Реал - 7;

3. Спортінг - 3;

4. Легія - 0.

Група G:

Брюгге (Бельгія) - Порту (Португалія) - 1:2 (1:0)

Голи: Фоссен (12) - Лайюн (68), Андре Сілва (90, з пенальті).

Лестер (Англія) - Копенгаген (Данія) - 1:0 (1:0)

Гол: Марез (40).

Становище команд:

1. Лестер - 9;

2. Копенгаген - 4;

3. Порту - 4;

4. Брюгге - 0.

Група H:

Динамо Загреб (Хорватія) - Севілья (Іспанія) - 0:1 (0:1)

Гол: Насрі (37).

Ліон (Франція) - Ювентус (Італія) - 0:1 (0:0)

Гол: Куардадо (76).

Становище команд:

1. Ювентус - 7;

2. Севілья - 7;

3. Ліон - 3;

4. Динамо - 0.

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