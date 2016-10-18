Ліга чемпіонів. Перемоги "Реала", "Ювентуса" і "Лестера", ЦСКА втратив перемогу над "Монако" (результати матчів)

Сьогодні відбулися матчі 3-го туру групового турніру Ліги чемпіонів.

Група E: Байєр (Німеччина) - Тоттенхем (Англія) - 0:0 (0:0) ЦСКА (Росія) - Монако (Франція) - 1:1 (1:0) Голи: Траоре (34) - Бернарду Сілва (87). Становище команд: 1. Монако - 5; 2. Тоттенхем - 4; 3. Байєр - 3; 4. ЦСКА - 2. Група F: Реал (Іспанія) - Легія (Польща) - 5:1 (3:1) Голи: Бейл (16), Йодловіц (20, в свої ворота), Асенсіо (37), Васкес (68), Мората (85) - Радовіч (22). Спортінг (Португалія) - Боруссія Дортмунд (Німеччина) - 1:2 (0:2) Голи: Бруно Сесар (67) - Аубамеянг (9), Вайгль (43). Становище команд: 1. Боруссія - 7; 2. Реал - 7; 3. Спортінг - 3; 4. Легія - 0. Група G: Брюгге (Бельгія) - Порту (Португалія) - 1:2 (1:0) Голи: Фоссен (12) - Лайюн (68), Андре Сілва (90, з пенальті). Лестер (Англія) - Копенгаген (Данія) - 1:0 (1:0) Гол: Марез (40). Становище команд: 1. Лестер - 9; 2. Копенгаген - 4; 3. Порту - 4; 4. Брюгге - 0. Група H: Динамо Загреб (Хорватія) - Севілья (Іспанія) - 0:1 (0:1) Гол: Насрі (37). Ліон (Франція) - Ювентус (Італія) - 0:1 (0:0) Гол: Куардадо (76). Становище команд: 1. Ювентус - 7; 2. Севілья - 7; 3. Ліон - 3; 4. Динамо - 0.

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