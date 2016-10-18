Циганков та Коваленко визнані кращими молодими футболістами України у вересні

Кращим футболістом вересня у віковій категорії U-19 премії Золотий Талант 2016 року новим переможцем експерти назвали Віктора Циганкова.

Представник "Динамо" змінив форварда Дениса Баланюка з Дніпра (серпень), а до цього перше місце здобували Олексій Гуцуляк із Карпат (квітень, травень) та Мар'ян Швед з Севільї (березень).

Циганков у вересні був поза конкуренцією, що і підтвердила статистика опитування — вихованець вінницького футболу 115 разів був названий в трійках респондентів (з 126-ти можливих), причому 108 раз — під першим номером. Гравець дебютував в ЛЧ у грі з Наполі і став наймолодшим футболістом "Динамо" в єврокубках за шість останніх сезонів. Потім забив гол у ворота " Олімпіка в УПЛ і посів 6-е місце в рейтингу юних бомбардирів клубу у чемпіонаті України, поступившись лише Андрію Шевченку, Сергію Реброву, Артему Мілевському, Андрію Ярмоленку та Артему Кравцю.

У категорії U-21 в цьому році перемога незмінно дістається Віктор Коваленко ("Шахтар").

Але на цей раз його перевага перед конкурентами не було занадто явною. Лівий захисник національної збірної України та Зорі Едуард Соболь відстав від переможця всього на 46 балів. А якщо подивитися за кількістю потраплянь у трійки респондентів, то рахунок і зовсім мінімальний — 113:112.

Золотий талант - загальнонаціональна премія для молодих українських футболістів. Переможці визначаються за підсумками календарного року в двох вікових категоріях – Under 21 (гравці, яким станом на кінець року виповнилося не більше 21 року) і Under 19 (гравці, яким станом на кінець року виповнилося не більше 19 років). Річний рейтинг формується на основі щомісячних опитувань тренерів, директорів спортивних шкіл, експертів, журналістів, уболівальників. В кінці року проводиться підсумкове голосування, до якого учасники приходять з бонусними балами (за успіхи в щомісячних опитуваннях).

У березні 2013 року було проведено перше щомісячне опитування.