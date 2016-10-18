Ярмоленко: Якщо хочемо вийти з групи, потрібно завтра перемагати "Бенфіку"

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко вважає, що його команда має набирати чотири очки в двох матчах проти "Бенфіки", якщо хоче вийти з групи в Лізі чемпіонів. Про це футболіст заявив на прес-конференції напередодні матчу проти португальського клубу, повідомляє Sport Arena.

"Якщо ми хочемо виходити з групи, то нам потрібно завтра заробляти три очки. Або ж у двох матчах здобути чотири пункти, всі це розуміють", — сказав Ярмоленко.

Читайте такожРебров перед матчем ЛЧ з "Бенфікою": Після нічиєї в Одесі у хлопців є бажання реабілітуватися"Сильна сторона багатьох португальських команд — контроль м'яча. "Наполі" теж добре контролює м'яч, але в грі з "Бенфікою" їм володіли саме португальці. Але ми хочемо показати гарну гру перед своїми вболівальниками, домогтися результату і здобути три очки", - підкреслив футболіст.

Нагадаємо, матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" - "Бенфіка" відбудеться завтра, 19 жовтня, на НСК "Олімпійський".