Ребров перед матчем ЛЧ з "Бенфікою": Після нічиєї в Одесі у хлопців є бажання реабілітуватися

Головний тренер київського «Динамо» Сергій Ребров провів передматчеву прес-конференцію напередодні гри 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з португальською «Бенфікою», повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

"Не знаю, що краще перед такими відповідальними матчами: щоб команда напередодні виграла чи зіграла внічию. Після матчу з «Зорею» я бачив, як хлопці хотіли реабілітуватися. У деяких іграх вони це довели. Після матчу з «Чорноморцем» хлопці в роздягальні не розуміли, чому так сталося. Ми спробували їм це пояснити. Ми всі разом поговорили. Після нічиєї в Одесі у хлопців є бажання реабілітуватися в очах уболівальників і в своїх очах. Я думаю, що у нас є команда, незважаючи на те, що ми втратили кількох гравців. Ті, хто зараз у строю, горять бажанням реабілітуватися", - зазначив тренер.

Говорячи про турнірну ситуацію, Ребров зауважив: "Складно загадувати в такому турнірі як ЛЧ, скільки очок нас влаштує. Це турнір, де грають кращі команди. «Бенфіка» - краща команди Португалії. Незважаючи на те, що у них сильно змінився склад, структура гри не змінилася. Прийшов новий тренер, але нічого не змінилося. Це сильна команда. Зараз потрібно готуватися і виходити, і грати у футбол".

Говорячи про склад на майбутній матч, Ребров заявив: "Гармаш точно не зіграє з «Бенфікою». Завтра він полетить у Барселону до лікаря, який робив йому операцію. Всі інші тренуються. Після сьогоднішнього тренування ми вирішимо, хто завтра вийде в основному складі, а хто потрапить у заявку".

А говорячи про воротарів підкреслив: "Воротарська позиція – це, насамперед, впевненість. У нас зараз чотири голкіпера. Хто сильніший, той і грає. Рудько своїми останніми іграми довів, що гідний грати в основі. Шовковський – це той чоловік, на якого можна покластися. Я впевнений, що якщо він вийде, то на сто відсотків допоможе нашій команді і команда буде впевнена в ньому. Головне – впевненість. Рудько показав її в останніх іграх і тому грав".

Як повідомляв УНІАН, матч 3-го туру Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" - "Бенфіка" відбудеться 19 жовтня. Початок гри на НСК "Олімпійський" о 21.45.