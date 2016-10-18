Відроджена "Таврія" з Сімферополя провела перший домашній матч у чемпіонаті України

У минулу неділю, 16 жовтня, відроджена сімферопольська "Таврія" зіграла перший домашній матч в чемпіонаті України серед аматорських команд, повідомляє офіційний сайт клубу.

В рамках 8-го туру першості "Таврія" на стадіоні "Машинобудівник" у Бериславі програла МФК "Житомир" з рахунком 0:1. На даний момент команда з однією перемогою в семи матчах знаходиться на дев'ятому місці в турнірній таблиці своєї групи.

Читайте такожУ ФФУ створили Федерацію футболу КримуЗазначимо, що клуб базується в Залізному порту. Футболісти живуть в пансіонаті, а щоденні тренування проходять на стадіоні в сусідньому селі, іноді футболісти виходять і на майданчик місцевої школи.

Склад команди був сформований за лічені дні, щоб встигнути приєднатися до чемпіонату. Наступна гра "Таврії" у Бериславі відбудеться 26 жовтня, де команда зіграє проти первомайського "Квадро".