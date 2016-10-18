У ФФУ загрожують київським "Динамо" проведенням матчу без вболівальників

Київське "Динамо" може провести якийсь з домашніх матчів чемпіонату української Прем'єр-ліги без глядачів, якщо вболівальники команди будуть використовувати заборонену символіку під час ігор.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1" заявив секретар контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України (КДК ФФУ) Ігор Грищенко, повідомляє football24.ua.

"Динамо" вичерпало свій, скажімо так, ліміт на використання забороненої символіки. Це був другий факт протягом цього сезону. Я думаю, що в разі подальшого використання такої символіки будуть прийматися більш жорсткі санкції. Можливо, навіть проведення матчу без глядачів ", - сказав Грищенко.

Нагадаємо, раніше КДК ФФУ прийняв рішення закрити три сектори НСК "Олімпійський" на наступному домашньому матчі "Динамо".