"Ліверпуль" і "Манчестер Юнайтед" зіграли внічию в чемпіонаті Англії

"Ліверпуль" і "Манчестер Юнайтед" не змогли виявити найсильнішого в останньому матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги. Зустріч завершилася з рахунком 0:0.

Протягом зустрічі "Ліверпуль" більше володів м'ячем і створив найнебезпечніший гольовий момент у грі, коли на 72-й хвилині Філіппе Коутіньйо пробивав по воротах "МЮ" з-за меж штрафної площі. Гостей в цьому епізоді врятував воротар Давід Де Хеа.

Після матчу обидві команди залишилися на своїх позиціях. "Ліверпуль" набравши 17 очок, перебуває на четвертому місці і відстає від лідируючих "Манчестер Сіті" і "Тоттенхема" на два бали. В активі "Юнайтед", який розташувався на сьомому місці, 14 очок.

У наступному турі "Ліверпуль" зіграє вдома з "Вест Бромвічем", а "Манчестер Юнайтед" - на виїзді проти "Челсі".