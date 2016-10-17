Форвард "Динамо" став найкращим бомбардиром першого кола Прем'єр-ліги

Бразильський нападник київського "Динамо" Жуніор Мораєс став кращим бомбардиром першого кола чемпіонату української Прем'єр-ліги.

Форвард в 10 матчах УПЛ забив шість голів, два з яких - з пенальті. Для досягнення цього результату Мораєсу вистачило 704 хвилини.

Читайте такожДва бразильські легіонери "Шахтаря" і "Динамо" хочуть грати за збірну України Друге місце у рейтингу бомбардирів ділять відразу п'ять осіб, які забили по чотири голи. Це Андрій Богданов ("Олімпік"), Дмитро Хльобас ("Ворскла"), Олександр Караваєв ("Зоря"), Юрій Коломоєць ("Ворскла") і Густаво Бланко-Лещук ("Карпати").

Нагадаємо, після першого кола турнірну таблицю Прем'єр-ліги очолює донецький "Шахтар", який набрав 29 очок. За "гірниками" слідують "Динамо" і луганська "Зоря", на рахунку яких по 23 очки.