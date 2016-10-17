Фанати міланського "Інтера" влаштували цькування лідера команди: "Ти не людина, а просто лайно"

У капітана міланського "Інтера" аргентинця Мауро Ікарді виник серйозний конфлікт з ультрас клубу, які вимагають позбавити його капітанської пов'язки, повідомляє Sport Arena.

Це сталося після виходу автобіографічної книги футболіста минулого тижня, в якій футболіст не найкращим чином відгукнувся про фанатів клубу, згадавши події 2015 року. Описуючи свої емоції, Ікарді написав, що "міг привезти в Італію сотню аргентинських злочинців, які вбили б таких фанатів".

Напередодні вчорашнього матчу чемпіонату Італії проти "Кальярі" ультрас влаштували цькування аргентинського футболіста. В офіційній заяві вони написали: "Ми вважали його (Ікарді) молодим, трохи дурним, але хорошим хлопцем. Але виявилося, що ця людина не заслуговує носити капітанську пов'язку. Це не для нас, він недостойний "Інтера". Ти для нас більше не існуєш. Зніми пов'язку, клоун".

Під час матчу фанати зустріли Ікарді гнівними банерами: "Ти – не капітан, не людина, а просто лайно", "100 голів і 100 трофеїв не відмінять того, що ти – гівнюк". "Інтер" вдома програв "Кальярі" з рахунком 1:2, а Ікарді не забив пенальті – ультрас зустріли його промах оплесками.

Пізніше фанати дісталися до будинку Ікарді, біля якого розтягнули банер з написом "Ми тут. Коли твої аргентинські друзі приїдуть, не забудь повідомити нас. Або знову вдієш як боягуз?".

Віце-президент "Інтера" Хав'єр Дзанетті став на бік фанатів: "Чи будемо ми вживати заходи? На жаль, так. Думка вболівальників надзвичайно важлива для нашого клубу, і ми повинні прислухатися до них. Що стосується капітанської пов'язки, то рішення про це ми приймемо пізніше".

23-річний Ікарді виступає за "Інтер" з 2013-го року. На його рахунку 58 голів за "нерадзуррі", а в сезоні 2014/2015 Мауро став кращим бомбардиром Серії А У цьому чемпіонаті у восьми матчах він забив шість голів і зробив дві передачі. Влітку форвард підписав з клубом новий п'ятирічний контракт.