УПЛ. "Карпати" не змогли обіграти "Дніпро" в першому матчі з новим тренером

Львівські "Карпати" зіграли внічию з "Дніпром" у матчі 11-го туру української футбольної Прем'єр-ліги. Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Обидва м'ячі були забиті в першому таймі гри. Густаво Бланко-Лещук на 29-й хвилині замкнув подачу з флангу. В цьому епізоді не найкращим чином зіграв 17-річний воротар "Дніпра" Андрій Лунін, який спізнився з реакцією на удар.

Гостям вдалося відіграти через дев'ять хвилин. Андерсон Піко вкинув м'яч з ауту в штрафну зону, Володимир Адамюк головою продовжив подачу, а далі першим біля м'яча опинився Ігор Когут, який випередив воротаря і захисників "Карпат" - 1:1.

Таким чином, після матчу "Дніпро" з 10 очками перебуває на дев'ятому місці, а "Карпати", набравши 1 очко, займають останню 12-ю позицію.

Карпати — Дніпро 1:1 (1:1)

Голи: Бланко-Лещук (29) — Когут (38).

К: Мисак, Зубейко, Нестеров, Лобай, Кравець, Завійський, Худоб'як, Чачуа (Ярошенко, 67), Костевич (Вербний, 79), Чумак (Грисьо, 52), Бланко-Лещук.

Дн: Лунін, Адамюк, Чеберячко, Переймів, Влад, Кравченко, Когут (Ковпак, 72), Ротань, Близниченко, Андерсон Піко (Луньов, 89), Бохашвілі (Баланюк, 68).

Попередження: Завійський - Ротань, Бохашвілі.