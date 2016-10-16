УПЛ. "Зірка" завершила перше коло несподіваною перемогою над "Ворсклою"

Кропивницька "Зірка" перемогла полтавську "Ворсклу" у матчі 11-го туру чемпіонату України з футболу. Гра завершилася з рахунком 2:0.

Обидва голи у зустрічі були забиті в другому таймі. На 51-й хвилині Алонсо Мойя вдало замкнув простріл з флангу, а на 78-й гол забив Роман Попов, який в суперництві з захисником і воротарем "Ворскли" проштовхнув м'яч у ворота.

Таким чином, тепер "Зірка" набрала 11 очок і цим показником знаходиться на 8-му місці в турнірній таблиці, відстуючи на одне очко від "Ворскли" та на шість очок від Топ-6 команд чемпіонату.

Зірка - Ворскла - 2:0 (0:0)

Голи: Мойя (51), Попов (78)

З: Паст, Баєнко, Перейра, Кучеренко, Бацула (Маткобожик, 90+1), Фернандес, Ковальов, Щедрий (Попов, 78), Сітало, Загальський (Фаворов, 65), Мойя.

В: Шуст, Сімінін, Дитятьєв, Пилявський, Пердута, Кравченко, Голодюк, Бартуловіч (Загорулько, 66), Хльобас (Кобахідзе, 38), Турсунов (Ребенок, 82), Коломоєць.

Попередження: Перейра, Мойя, Попов – Бартуловіч, Дитятьєв, Пердута, Голодюк.