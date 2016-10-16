УПЛ. "Олександрія" перемогла "Сталь" і піднялася на четверте місце у чемпіонаті

"Олександрія" перемогла каменську "Сталь" у домашньому матчі 11-го туру української футбольної Прем'єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 2:0.

На 55-й хвилині після виходу один на один з воротарем Юрієм Паньківим гол забив Сергій Старенький, а на 84-й хвилині Станіслав Куліш замкнув передачу з флангу, подвоївши перевагу своєї команди.

Перемога над "Сталлю" стала для "Олександрії" шостою у сезоні. Завдяки ній команда обійшла в турнірній таблиці донецький "Олімпік" і одеський "Чорноморець" та тепер посідає четверте місце.

Олександрія - Сталь - 2:0 (0:0)

Голи: Старенький (55), Куліш (84);

Ол: Леванідов, Микицей, Шендрик, Гітченко, Цуріков, Запорожан, Банада, Старенький (Чорній, 87), Яремчук (Куліш, 74), Полярус (Грицук, 68), Паламар.

Ст: Паньків, Пашаєв, Іщенко (Комваліус, 82), Стаменковіч, Воронін, Карасюк, Каленчук, Місик (Васін, 46), Дансо (Дебелко, 76), Задерака, Карікарі.

Попередження: Старенький — Каленчук, Задерака.