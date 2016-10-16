Прем'єр-ліга. Карпати - Дніпро: онлайн-трансляція (відео)

Сьогодні в матчі 11-го туру української футбольної Прем'єр-ліги львівські "Карпати" приймають на рідній арені "Дніпро".

Дві команди з великими іменами переживають у нинішньому сезоні непрості часи. Ані "Дніпро", ані, тим більше, "Карпати" не є першими кандидатами на потрапляння до Топ-6 турнірній таблиці.

"Дніпро" захоплював вболівальників лише на початку сезону, але після цього підопічні Дмитра Михайленка поступово опускалася в турнірній таблиці вниз. Останнім часом справи дніпрян стали зовсім погані - в чотирьох матчах команда зазнала трьох поразок, у тому числі двох розгромних - від "Олімпіка" та "Олександрії". При цьому останню перемогу "Дніпро" здобув ще в кінці серпня, коли сенсаційно обіграв "Зорю".

Як буде вирішувати свої проблеми "Дніпро", на даний момент невідомо. Натомість, відомо, що "Карпати" вже почали процес змін - на матч із "Дніпром" команда вийде під керівництвом нового головного тренера Олега Дулуба. Під керівництвом його попередника Сергія Зайцева львів'яни здобули в десяти матчах лише шість очок і тепер мають у турнірній таблиці нуль балів. Так що, в якійсь мірі білоруський фахівець починає роботу в "Карпатах" з чистого аркуша.

Букмекери вважають шанси команд на перемогу приблизно рівними. На виграш "Волині" можна поставити з коефіцієнтом до 2,70, а на успіх "Дніпра" - до 2,96. Нічия в цій зустрічі оцінюється за коефіцієнтами до 3,40.

Матч "Карпати" - "Дніпро" розпочнеться на стадіоні "Арена Львів" о 19:30.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".