"Динамо" втрачає очки в матчі з "Чорноморцем" і не змогло скоротити відставання від "Шахтаря"

В Одесі завершився матч 11-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймав на своєму полі київське "Динамо" і зумів звести гру внічию 1:1.

Доля матчу була вирішена в кінцівці гри.

Кияни мали перевагу вже на самому початку гри і на 30-й хвилині реалізували її в гол. Гол забив Жуніор Мораєс, який при черговій атаці виявився першим на добиванні і головою відправив м'яч у ворота суперника.

Після цього кияни спокійно контролювали м'яч, а у випадку втрати - надійно захищалися. Тим не менш, наполегливість одеситів призвела до результату вже в доданий арбітром час, на 90+4 хвилині матчу, коли Євген Хачеріді відправив м'яч у свої ворота. Після навісу Кабаєва захисник "Динамо" головою відправив м'яч у кут власних воріт.

Таким чином, "Динамо" набрало 23 очки і дало можливість "Зорі" наздогнати себе у боротьбі за 2-3-е місця в турнірній таблиці. Крім того, через нічию в матчі "Олімпік" - "Шахтар" (1:1), кияни зберегли відставання від гірників (29) у 6 очок.

11-й тур УПЛ продовжиться в неділю, 16 жовтня.