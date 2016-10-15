"Шахтар" не зміг обіграти "Олімпік" в матчі Прем'єр-ліги

В Сумах на стадіоні "Ювілейний" завершився матч 11-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому донецький "Олімпік" в ролі номінального господаря приймав донецький "Шахтар" і звів матч внічию - 1:1.

Доля матчу була вирішена в середині другого тайму.

Матч проходив за явної ігрової і територіальної переваги "гірників", які мали не один шанс реалізувати її в голи. Але перший тайм так і не приніс голів ні "Шахтарю", ні його супернику.

Після перерви підопічні Паулу Фонсеки продовжували атакувати і на 73-ій хвилині все-таки відкрили рахунок у матчі. Після навісу з кутового Степаненко бив з лінії штрафного, але Махарадзе в стрибку відбив м'яч перед собою. М'яч відскочив на ногу Івана Ордеця, який точним ударом відкрив рахунок у матчі. Втім, "Олімпіку" вистачило 6 хвилин для того, щоб зрівняти рахунок. На 79-й хвилині Богданов з правого флангу зробив діагональ в штрафну, Немчанінов прийняв м'яч і прострілив на дальню штангу, а Іван Матяж в падінні завдав точний удар - 1:1.

Таким чином, "Шахтар" набрав 29 очок у турнірній таблиці і зберіг лідерство. Щоправда, за підсумками туру, перевага "гірників" над київським "Динамо" може скоротиться з 6 до 4 очок.

У свою чергу, "Олімпік" набрав 17 очок і зрівнявся в боротьбі за 4-6 місця з одеським "Чорноморцем" та "Олександрією".