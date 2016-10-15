УПЛ, 11-й тур, "Чорноморець" - "Динамо": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Одесі проходить матч чемпіонату України з футболу, в якому "Чорноморець" приймає на своєму полі київське "Динамо".

Зустрічаються команди, які займають 4-е і 2-е місця в турнірній таблиці.

Те, наскільки рівні шанси у одеситів і киян, красномовно підтверджують цифри: в останніх матчах і ті, і інші по два рази виграли, двічі зіграли внічию і один раз поступилися. Відповідно, коефіцієнт набраних очок однаковий - по 53%.

В одному з недавніх інтерв'ю наставник господарів повідомив, що побачив в очах підопічних «вогник хижаків». З цих слів видно, наскільки серйозно налаштовані в Одесі на матч з Києвом.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом є "Динамо". На перемогу одеситів ставки приймаються з коефіцієнтом 12 до 1, у той час, як на нічию - 5 до 1, а на перемогу киян - 1,31 до 1.

Матч "Чорноморець" - "Динамо" розпочнеться в Одесі в 19.30.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".