УПЛ, 11-й тур, "Зоря" - "Волинь": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Запоріжжі на "Славутич-Арена" проходить матч 11-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" прийматиме луцьку "Волинь".

Зустрічаються команди, які займають 3-е і 11-е місця в турнірній таблиці.

Якщо луганчани не програють в шести домашніх поєдинках поспіль, то лучани поступилися в п'яти останніх виїзних поєдинках. З іншого боку, всього в трьох останніх офіційних зустрічах «Волинь» набрала чотири очки, здобувши одну перемогу і раз зігравши внічию, а «Зоря» в такій же кількості офіційних поєдинків (включаючи континентальну Лігу Європи) двічі поступилася.

Загалом, результат очної зустрічі цих колективів складно припустити, що і створює особливий інтерес до неї.

Тим не менш, на котируваннях букмекерських контор є явний фаворит. На перемогу "Зорі" ставки приймаються з коефіцієнтом 1.26 до 1, на нічию - 6.40 до 1, а на перемогу "Волині" - 9.90 до 1.

Матч "Зоря" - "Волинь" розпочнеться у Запоріжжі о 17.00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".