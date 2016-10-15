У матчі "Динамо" - "Чорноморець" травмованого Гармаша замінив 20-річний дебютант
12:10, 15 жовтня 2016Футбол
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Павло Оріховський має шанс зіграти проти одеської команди.
Ориховський ще напередодні виступав за молодіжний склад "Динамо" / dynamo.kiev.ua
Черезтравму Дениса Гармаша в розташування першої команди київського «Динамо» викликаний Павло Оріховський, який має шанс зіграти проти «Чорноморця», повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ).
У Совіньоні на УТБ «Чорноморець» цей півзахисник був задіяний у першому таймі календарного матчу молодіжної першості. При вкрай невдалому збігу обставин після двох пропущених м'ячів в дебюті зустрічі Павло спробував взяти гру на себе. Після поразки своєї команди (1:3) він відправився в готель «Лондонський» чекати прибуття з Києва основи...
Як повідомляв УНІАН, матч "Чорноморець" - "Динамо" відбудеться в Одесі сьогодні, в суботу, 15 жовтня. Початок гри о 19.30.
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