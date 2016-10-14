Стадіон лондонського "Арсеналу" обігнав по прибутковості арени "Барселони" і "Реала"
12:07, 14 жовтня 2016Футбол
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Домашня арена Арсеналу принесла найбільшу прибуток за минулий сезон серед усіх стадіонів планети.
Арена лондонського клубу принесла за рік прибуток в 132 млн. євро / arsenal.com
Фінансові експерти Deloitte назвали лондонську арену Емірейтс найприбутковішим стадіоном світу, повідомляє Isport.
За сезон 2015-2016 Арсенал заробив на домашніх матчах близько 132 млн євро.
Варто зазначити, що квитки на матчі "канонірів" є найдорожчими в АПЛ, а сезонні абонементи – найдорожчими у всій Європі.
Топ-10 найприбутковіших арен Європи:
1. Емірейтс Стедіум (Арсенал) – 132 млн євро
2. Сантьяго Бернабеу (Реал) – 129,8
3. Камп Ноу (Барселона) – 116, 9
4. Олд Траффорд (МЮ) – 114
5. Стемфорд Бридж (Челсі) – 93,1
6. Альянц Арена (Баварія) – 89,8
7. Парк де Пренс (ПСЖ) – 78
8. Енфілд (Ліверпуль) – 75
9. Етіхад Стедіум (Ман Сіті) – 57
10. Сигнал Ідуна Парк (Борусія Д) – 54,2
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