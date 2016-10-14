Стадіон лондонського "Арсеналу" обігнав по прибутковості арени "Барселони" і "Реала"

Фінансові експерти Deloitte назвали лондонську арену Емірейтс найприбутковішим стадіоном світу, повідомляє Isport.

За сезон 2015-2016 Арсенал заробив на домашніх матчах близько 132 млн євро.

Варто зазначити, що квитки на матчі "канонірів" є найдорожчими в АПЛ, а сезонні абонементи – найдорожчими у всій Європі.

Топ-10 найприбутковіших арен Європи:

1. Емірейтс Стедіум (Арсенал) – 132 млн євро

2. Сантьяго Бернабеу (Реал) – 129,8

3. Камп Ноу (Барселона) – 116, 9

4. Олд Траффорд (МЮ) – 114

5. Стемфорд Бридж (Челсі) – 93,1

6. Альянц Арена (Баварія) – 89,8

7. Парк де Пренс (ПСЖ) – 78

8. Енфілд (Ліверпуль) – 75

9. Етіхад Стедіум (Ман Сіті) – 57

10. Сигнал Ідуна Парк (Борусія Д) – 54,2