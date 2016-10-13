База одеського "Чорноморця" знеструмлена: загрози проведенню матчу з "Динамо" немає

База одеського футбольного клубу "Чорноморець" знеструмлена вже протягом доби, але на проведення матчу Прем'єр-ліги з київським "Динамо" це ніяк не вплине, повідомляє "Футбол24".

Генеральний дректор клубу Сергій Керницький зазначає, що погода в місті вже приходить в норму: "Погода, слава Богу, в Одесі заспокоюється. Правда, наша база знеструмлена вже більше доби. Але це не з нашої вини – знеструмлено весь район в місці розташування клубної бази. Трохи порвані сітки огорожі полів, але наші співробітники зараз все це усувають. "Чорноморець" проводить тренування у відповідності з графіком до матчу з "Динамо". Сьогодні ми планували провести тренування на стадіоні "Чорноморець", але вирішили поберегти поле – ще йдуть дощі, газон вологий, і не хочемо його псувати, щоб газон був ідеальним до гри з "Динамо". Крім того, попереду ще матч "Зорі" в Лізі Європи (з "Феєноордом"), матч збірної України (з Фінляндією)", – зазначив Керницький.

Як повідомляв УНІАН, матч 11-го туру УПЛ "Чорноморець" – "Динамо" відбудеться 15 вересня на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Початок поєдинку заплановано на 19:30.